По словам девушки, у нее была паническая атака. Приступ начался прямо посреди концерта. Артистка отметила, что едва устояла на последнем номере.

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Анна Тринчер о приступе паники

Она поделилась, что уже давно не страдала паническими атаками. Но в конце концерта чувствовала себя очень плохо, и поняла, что это приступ. Следовательно, команде пришлось откачивать исполнительницу в гримерке.

После концерта произошла паническая атака. Я едва устояла последний номер, в перерывах между фотосессией меня откачивали в гримерке. Уже давно, кстати, не было. Вот такие реалии жизни артиста,
– рассказала певица.


Анна Тринчер о панической атаке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Артистка заметила, что для того, чтобы успокоиться, приняла таблетки и медитировала.

Панические атаки у звезд

  • Актриса Ксения Мишина рассказывала, что страдала от приступов в юном возрасте. Ей тогда было 18 лет. По ее словам, панические атаки возникали каждый день. Поэтому к ней постоянно приезжали скорые и снижали давление.
  • Анастасия Приходько борется с приступами паники около 16 лет. Первый приступ произошел во время гастрольного тура "Фабрики звезд" в 2007 году.
  • Украинская певица Настя Каменских впервые почувствовала паническую атаку в январе 2021 года. Это произошло после потери отца. Исполнительница рассказывала: "Это были очень странные ощущения, когда вся буря эмоций выходит из тебя через край, и ты не можешь контролировать свое состояние".