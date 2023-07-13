По словам девушки, у нее была паническая атака. Приступ начался прямо посреди концерта. Артистка отметила, что едва устояла на последнем номере.

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Анна Тринчер о приступе паники

Она поделилась, что уже давно не страдала паническими атаками. Но в конце концерта чувствовала себя очень плохо, и поняла, что это приступ. Следовательно, команде пришлось откачивать исполнительницу в гримерке.

После концерта произошла паническая атака. Я едва устояла последний номер, в перерывах между фотосессией меня откачивали в гримерке. Уже давно, кстати, не было. Вот такие реалии жизни артиста,

– рассказала певица.



Анна Тринчер о панической атаке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Артистка заметила, что для того, чтобы успокоиться, приняла таблетки и медитировала.

Панические атаки у звезд