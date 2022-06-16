С бывшим 28-летняя Анна Неплях познакомилась в День святого Валентина – 14 февраля. Уже через пять дней она прилетела к нему на свидание в Париж. Однако эти отношения длились всего несколько недель. Их история закончилась незадолго после того, как Россия напала на Украину.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях вернулась в Украину: "За 3 месяца сменила 8 стран"

Бывший Анны Неплях был россиянином

Как выяснилось, бывший "Мисс Украины Вселенная 2021" родом из Санкт-Петербурга, но живет и работает на Кипре. Девушка утверждает, что ушла от него именно из-за российского гражданства.

Пока все отношения с мужчинами из России, даже этнического происхождения, невозможны для меня. Кохайтеся, та не з москалями,

–сказала Анна Неплях.

"Человек должен быть твоих взглядов, он должен любить свою страну так, как ты ее любишь. Я очень горжусь своими друзьями, которые пошли воевать, всеми своими знакомыми, которые волонтерят. В этом ты чувствуешь стабильность. И в мужчине, который будет рядом с мной, я также хочу чувствовать эту стабильность. Даже в самое трудное время я должна знать, что он не бросит свой дом, что он будет защищать тебя, свою страну и людей, которых действительно любит", – объяснила она.

Кстати, в инстаграм-сторис Анна Неплях рассказывала, что в первые дни войны парень поддерживал ее, помогал выехать в Европу, а затем они оказались по разные стороны баррикад, хотя якобы "имели общее видение ситуации".

С кем встречается "Мисс Украины Вселенная 2021" сейчас

За три месяца войны в Украине Анна Неплях побывала в восьми странах. Одно время она жила на Бали, где закрутила роман с украинцем. На днях девушка вернулась в Киев, а ее новый любимый остался на острове. Поэтому она не знает, надолго ли эти отношения.

"Я не верю в отношения на расстоянии, если нет возможности встречаться регулярно, по меньшей мере раз в месяц. Он работает на Бали и не верит в длительные отношения. Так и складываются наши отношения", – рассказывала "Мисс Украина Вселенная 2021".

Более того, она не исключает того, что влюбится в военного.

Когда я смотрю на наших ребят из ВСУ, я думаю, что хочу смотреть на них постоянно. Они настолько красивы, мужественны, веселы, с хорошим чувством юмора, энергичны. Наверное сейчас ребята из ВСУ – это идеальные мужчины,

– заявила Неплях.