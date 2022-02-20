Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отдыхает в Париже. Она показала, как сходила на свидание с бойфрендом.

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Анна Неплях в Париже

"Мисс Украина Вселенная" рассказала, что впервые общалась с бойфрендом 14 февраля по видеосвязи. В ходе беседы пара решила уехать в романтический Париж.

Говорили обо всем, пили вино, а потом он еще и пел мне под гитару свои песни. И уже в процессе мне захотелось с ним в Париж, а он словно прочитал мои мысли и озвучил их,

– поделилась Анна Неплях.

"С первой минуты нашего общения мы были откровенны друг с другом. Самое волшебное было то, что рядом с ним я испытала невероятное спокойствие и одновременно бурю положительных эмоций", – добавила она.

Анна Неплях показала, как прошло первое невиртуальное свидание с бойфрендом в Париже. Пара ходила в ресторан, посещала бутики и гуляла по улицам.

Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях

Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях

Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях

Анна Неплях в Париже / Фото с инстаграма Анны Неплях

Анна Неплях на свидании с бойфрендом, для просмотра роликов листайте вправо / Видео с инстаграма

Поклонники активно комментируют каждый пост Анны Неплях. На этот раз они тоже поделились впечатлениями от новых романтических кадров: