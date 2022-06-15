3 месяца полномасштабной войны Анна Неплях находилась за границей. За это время она успела побывать в 8 разных странах мира и закрутить несколько романов.

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Анна Неплях о романе с украинцем на Бали

28-летняя модель познакомилась с бойфрендом, когда вместе с компанией на Бали ездила на соседний остров: "Я заняла его место и показалась тогда жесткой с*чкой".

Сейчас она вернулась в Украину, а парень остался на Бали. Анна планирует находиться дома и делить жизнь между Киевом и западными областями Украины. Неплях намекнула, что такое ее решение не влияет на новый роман.

Я не верю в отношения на расстоянии, если нет возможности встречаться регулярно, по меньшей мере, раз в месяц. Он работает на Бали и не верит в долгие отношения. Так и складываются наши отношения,

– написала в сторож Анна.

На вопрос поклонников о том, видит ли модель общее будущее с новым избранником, она ответила: "Как Бог даст".

Анна Неплях о романах за границей / Скриншоты инстаграм-сториз девушки

С бывшим парнем модель развелась в марте 2022 года. Этот разрыв был болезненным для Анны, однако у них были разные взгляды на войну, поэтому отношения не имели продолжения: "Все это время он поддерживал меня и настаивал на моей безопасности и выезде в Европу. С каждым днем все становилось серьезнее и мы оказались по разным. бока баррикад, имея при этом общее видение ситуации. Я не смогу измениться и быть вне игры, а он не может что-то изменить. Я отпустила. С благодарностью и любовью".

Напомним, в 10 сезоне реалити-шоу "Холостяк" Анна Неплях сражалась за сердце пилота Максима Михайлюка. Однако им не удалось выстроить отношения, Максим решил отпустить девушку.