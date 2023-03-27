Клопотенко признался, что когда-то встречался с девушкой Остапчука: "Ее имя начинается на "К"
Источник:Адские муки с Евгением Клопотенко
Шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в прошлом общался с девушкой Владимира Остапчука, имя которой начинается на букву "К". Звездный ведущий отреагировал на это.
Владимир Остапчук стал гостем шоу "Адские муки с Евгением Клопотенко". Именно там они обсудили тему отношений.
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Клопотенко отметил, что общался с бывшей избранницей Остапчука.
У нас была с тобой общая девушка, с которой ты встречался когда-то, и я с ней тоже встречался. Представляешь? Чтобы ты просто знал, что мы с тобой гораздо ближе, чем ты можешь себе представить,
– рассказал повар.
Клопотенко в шутку добавил, что он с Остапчуком почти целовался.
Кулинар не стал называть имя этой девушки, лишь признался, что оно начинается на букву "К".
Как отреагировал Остапчук? Ведущий только переспросил по поводу имени. "Четыре буквы в имени? Все, я понял", – добавил он.
Что известно о личной жизни Остапчука
- Владимир Остапчук был в браке с Еленой Войченко с 2007 по 2020 год, но новость о разводе появилась в октябре 2019 года. Они воспитали двоих детей и даже задумывались навсегда уехать в Канаду.
- Уже со временем они расстались, а Остапчук начал новый роман с Кристиной Горняк – нотариусом и блоггером. В 2020 году они поженились, а через 2 года развелись.
- Недавно друг Владимира Остапчука подтвердил, когда он расстался с Кристиной Горняк, хотя переживать разрыв ему было непросто. Также он признался, что знаком с новой избранницей шоумена – Екатериной Полтавской.
- Добавим, что недавно пара спровоцировала слухи о браке. Владимир Екатерина поделились фото из документ-сервиса "Готово", где можно оформить брак за сутки. В сети предположили, что пара могла жениться. Екатерина подписала кадр датой: 22.02.2023 и поставила сердечко.