Бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко, по словам экс-подопечного, имеет доступ ко всем страницам артиста. На странице в инстаграме на днях появилось видео, что удивило сеть.
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Олегу Виннику нашли замену
Видео, опубликованное Горбенко в инстаграме – это клип исполнителя DISCOMAN – "Гендер". Сам артист почти не показывает свое лицо, видны только его ретро-образ и короткие белокурые волосы, напоминающие стиль Олега Винника. К слову, на ютубе эта видеоработа вышла еще пару месяцов назад.
"Show must go on" (Шоу должно продолжаться), – написал Горбенко под роликом. Похоже, он решил найти замену артисту.
Новый "Олег Винник": видео
В комментариях под сообщением украинцы критикуют Александра Горбенко и требуют вернуть страницу Олегу Виннику.
- "Шоу Винника закончилось 24 февраля его тупым молчанием! Хоть эта страница уже и не его, но ваше шоу уже татю, Олежка... Жили без вас и дальше будем, сиди, где сидел полтора года";
- "Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход! Мы ждем возвращения Олега. А Вы должны ответить за все свои действия, в том числе за блокирование и присвоение страниц артиста в соцсетях";
- "Это не Олег, вы что не видите, это Горбенко всех обманывает";
- "Хочу слушать Олега, а не этого";
- "Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице... А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей".
В интервью Олег Винник рассказал о том, что его страницами и всеми доменами владеет бывший продюсер Александр Горбенко. В связи с этим певец решил обратиться в полицию. "Он (Горбенко, – 24 Канал) поменял абсолютно все пароли, закрыл все и потихоньку начал удалять. Есть юридические лица, которые этим занимаются, и они все докажут, если Олег неправ – Олег скажет: "Аймсоренко перед всеми людьми"".
Напомним, в апреле Александр Горбенко сообщил о приостановке сотрудничества с Олегом Винником. Тогда он добавлял, что права на музыку принадлежат его компании, и есть запрос на использование образа Винника. "Обращений на перепевки и использование образа артиста было несколько", – сказал Горбенко.