Бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко, по словам экс-подопечного, имеет доступ ко всем страницам артиста. На странице в инстаграме на днях появилось видео, что удивило сеть.

Смотрите также Он не понимает, где он, что он – продюсер Поляковой прокомментировал "возвращение" Винника

Олегу Виннику нашли замену

Видео, опубликованное Горбенко в инстаграме – это клип исполнителя DISCOMAN – "Гендер". Сам артист почти не показывает свое лицо, видны только его ретро-образ и короткие белокурые волосы, напоминающие стиль Олега Винника. К слову, на ютубе эта видеоработа вышла еще пару месяцов назад.

"Show must go on" (Шоу должно продолжаться), – написал Горбенко под роликом. Похоже, он решил найти замену артисту.

Новый "Олег Винник": видео

В комментариях под сообщением украинцы критикуют Александра Горбенко и требуют вернуть страницу Олегу Виннику.

"Шоу Винника закончилось 24 февраля его тупым молчанием! Хоть эта страница уже и не его, но ваше шоу уже татю, Олежка... Жили без вас и дальше будем, сиди, где сидел полтора года";

"Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход! Мы ждем возвращения Олега. А Вы должны ответить за все свои действия, в том числе за блокирование и присвоение страниц артиста в соцсетях";

"Это не Олег, вы что не видите, это Горбенко всех обманывает";

"Хочу слушать Олега, а не этого";

"Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице... А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей".

В интервью Олег Винник рассказал о том, что его страницами и всеми доменами владеет бывший продюсер Александр Горбенко. В связи с этим певец решил обратиться в полицию. "Он (Горбенко, – 24 Канал) поменял абсолютно все пароли, закрыл все и потихоньку начал удалять. Есть юридические лица, которые этим занимаются, и они все докажут, если Олег неправ – Олег скажет: "Аймсоренко перед всеми людьми"".

Напомним, в апреле Александр Горбенко сообщил о приостановке сотрудничества с Олегом Винником. Тогда он добавлял, что права на музыку принадлежат его компании, и есть запрос на использование образа Винника. "Обращений на перепевки и использование образа артиста было несколько", – сказал Горбенко.