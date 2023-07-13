Релиз трека и выход клипа прошли 12 июля. В сети люди уже успели высказать свое мнение о новой музыкальной композиции. К тому же, премьеру "Герои умирают" прокомментировали Оля Полякова, Коля Серьга и другие украинские артисты.
Важно "Спасибо ПВО, что мы живы": эмоциональная реакция звездного бомонда на удар россиян по Киеву
СТАСИК представила новый трек
Певица отметила, что "Герои умирают" посвящена общественному деятелю и военному Роману Ратушному и всем защитникам и защитницам Украины, погибшим на российско-украинской войне.
"Герои не умирают" - украинский военный лозунг. Он поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и нашей памяти. Но мы должны смотреть в глаза. В реальности герои умирают,
– подчеркнула исполнительница.
В клипе Анастасия Шевченко предстала в образе Харона, являющегося перевозчиком умерших через реку Стикс в загробный мир.
Отметим, что Анастасия сейчас воюет на востоке Украины. До этого она была на Херсонщине. Так что в видеоролике на новую песню также снялись собратья и сосестры певицы. Режиссером клипа выступила Анна Бурячкова
Реакция слушателей на песню
- "Это невероятно и жутко. Спасибо за все";
- "Вы правы, они умирают и умирают за нас. Они уже не смогут прожить свою жизнь, а проживаем ее мы, и от этого очень болит";
- "Стасик, зная все, что вы видели, и пережили эти слова раздаются особенно страшно и мощно";
- "Спасибо. Они умирают за нас. В сердце дыра навсегда за наш народ, за каждое фото в ленте неизвестного погибшего, который становится близким. Слезы не заканчиваются";
- "Спасибо, очень мощно! Должны помнить о цене свободы, потому что герои умирают за нас";
- "Самая честная и талантливая работа! Дама, вы нашли силы сказать все прямо. Большое уважение! Спасибо";
- "Эмоционально очень тяжелое видео и песня, но это правда. Я благодарю вас, Анастасия, за то, что вы делаете. Я благодарю всех наших защитников, которые сейчас ведут бой за Украину. Вечное уважение и память погибшим за нас".
Кроме того, на песню отреагировали и украинские знаменитости. В частности, с подписчиками трека поделились Алина Паш и Марина Круть. Также Коля Серга, он очень лаконично высказался о работе исполнительницы: "Сверхмощно". Свой комментарий также оставила певица Оля Полякова.
"Это такая сильная работа. Потрясающая", – отметила исполнительница.
Текст песни "Герои умирают"
Это стихотворение, написанное несколько лет назад, поэтессой Сашей Кладбище. Анастасия Шевченко увидела его в фейсбуке, после этого написала автору и спросила, может ли его спеть. Александра согласилась. Что касается музыки на этот текст, то она, по словам исполнительницы, существует давно.
Я думаю, что не выпускала песню раньше, ведь была внутренне слабее, чем сейчас, и не была готова к потенциальному хейту, который может возникнуть вокруг песни... Но сейчас я значительно сильнее,
– высказалась СТАСИК в интервью для "Cуспільне. Культура".
К слову, Анастасия Шевченко перевела песню на 21 язык мира.
Полный текст песни:
Герои погибают.
И боль чувствуют, и ужас
Герои умирают в окопах и блиндажах.
В кроватях госпиталей, скорых, недостаточно скорых.
От холода, сепсиса и ранений тяжелых.
Они умирают, потому что оружие разъело ржавчина.
От снайпера пули, растяжки, гранаты, ножа.
Герои умирают, потому что баки соляры пусты,
Или от петли заставшей их в одиночестве.
Не надо говорить
они не умирают,
потому что это
Уродливая неправда,
Ложь лицемерная в лицо
Для отца и матери каждого, каждой из тех,
Кто сражался героем и смертью героя улег.
Кто в жертву приносит
Прошлое, будущее свое
Кто молча в гранитных плитах
Навеки возникает,
Один из списков имен и подразделов названий.
Герои умирают
Они умирают
За нас.