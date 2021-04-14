"Ангел" Victoria's Secret, известная южноафриканская модель Кэндис Свайнпол продолжает поражать сеть идеальными формами. Она поделилась новым кадром в купальнике и завела сеть.

"Ангел" Victoria's Secret, популярная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол не стесняется демонстрировать тело на публику. Напротив, она обожает фотосъемки в соблазнительных бикини или белье.

Горячее Ирина Шейк показала идеальное тело в соблазнительном белье Victoria's Secret

Эротические фото Кэндис Свейнпол

На этот раз откровенную фотосессию "ангел" устроила на пляже на фоне песка и моря. Она позировала перед камерой в пикантном купальнике от собственного бренда Tropic of C на тонких бретелях. Бюстгальтер был ярко-оранжевым, а трусики – изумрудные, что добавляло фото особой перчинки.

Кэндис Свейнпол со всех сторон демонстрировала безупречную фигуру и хрупкую талию в бикини. Повернувшись к объективу спиной, она засветила аппетитные ягодицы.

Игривый образ модель дополнила большим количеством разноцветных бус. Также звезда украсила уши серьгами-подвесками. Знаменитость собрала волосы в высокий пучок. На лице Кэндис Свейнпол сделала легкий макияж.

Жаркие образы Кэндис Свейнпол