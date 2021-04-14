Кэндис Свейнпол восхитила безупречной фигурой: фото в ярком бикини
"Ангел" Victoria's Secret, известная южноафриканская модель Кэндис Свайнпол продолжает поражать сеть идеальными формами. Она поделилась новым кадром в купальнике и завела сеть.
Источник:инстаграм Кэндис Свейнпол
"Ангел" Victoria's Secret, популярная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол не стесняется демонстрировать тело на публику. Напротив, она обожает фотосъемки в соблазнительных бикини или белье.
Горячее Ирина Шейк показала идеальное тело в соблазнительном белье Victoria's Secret
Эротические фото Кэндис Свейнпол
На этот раз откровенную фотосессию "ангел" устроила на пляже на фоне песка и моря. Она позировала перед камерой в пикантном купальнике от собственного бренда Tropic of C на тонких бретелях. Бюстгальтер был ярко-оранжевым, а трусики – изумрудные, что добавляло фото особой перчинки.
Кэндис Свейнпол со всех сторон демонстрировала безупречную фигуру и хрупкую талию в бикини. Повернувшись к объективу спиной, она засветила аппетитные ягодицы.
Игривый образ модель дополнила большим количеством разноцветных бус. Также звезда украсила уши серьгами-подвесками. Знаменитость собрала волосы в высокий пучок. На лице Кэндис Свейнпол сделала легкий макияж.
Жаркие образы Кэндис Свейнпол
- Модель позировала полностью обнаженная в воде;
- Кэндис предстала в соблазнительном белье;
- Свейнпол показала горячие фото в откровенном нижнем белье.
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