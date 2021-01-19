"Ангел" Victoria's Secret, популярная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол обожает фотографироваться в откровенных образах. Она неоднократно представала перед камерой обнаженной или же в нижнем белье.

Кэндис Свейнпол является одной из самых откровенных моделей современности. Она эффектно демонстрирует соблазнительное тело в эротических фотосессиях, показывает свои соблазнительные формы. На официальной странице бренда Victoria's Secret в инстаграме, за которой следят почти 69 миллионов пользователей сети, опубликовали сексуальную фотографию Кэндис.

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Красавица изображена на фото в роскошной ванной комнате. Модель позировала в изысканном и откровенном нижнем белье. Она предстала перед камерой в неординарном бюстгальтере черного цвета: интимные зоны груди прикрывали кружевные вставки в виде цветов.

Также звезда надела крошечные трусики, которые оголили ее ягодицы, а еще большую сексуальность добавил пояс, к которому крепились колготки. Уши знаменитости украшали длинные серьги.

Волосы Свейнпол уложила в легкие локоны, которые красиво спадали на лицо. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту, звезда сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах. Кэндис мило улыбалась и показывала невероятную красоту своего тела.



Кэндис Свейнпол в нижнем белье / Фото из инстаграма Victoria's Secret