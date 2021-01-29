Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Свейнпол в который раз взбудоражила сеть сексуальным образом. Она предстала перед камерой в откровенном белье, которое подчеркнуло прелести ее роскошной фигуры.

Источник: инстаграм Victoria's Secret

"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол является одной из самых успешных моделей современности. Она не стесняется представать перед камерой в эротических фотосессиях и демонстрировать обнаженное тело многомиллионной аудитории поклонников.

Горячо В откровенном белье: Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть сексуальным образом – фото

На днях на официальной странице бренда Victoria's Secret в очередной раз распространили горячее фото Кэндис. Модель изображена на фото в сексуальном сетчатом боди черного цвета с кружевом. Наряд подчеркнул пышный бюст знаменитости и обнажил ее упругие ягодицы.

Без внимания поклонников не осталась безупречная фигура Свейнпол. Волосы модель убрала назад, лишь несколько прядей спадали на лицо. Макияж знаменитость сделала легкий, подчеркнув свою природную красоту. Девушка мило улыбалась, закрыв глаза, и обольстительно позировала в этом откровенном белье.



Кэндис Свейнпол в сексуальном белье / Фото из инстаграма Victoria's Secret