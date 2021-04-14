"Ангел" Victoria's Secret, відома південноафриканська модель Кендіс Сванепул продовжує вражати мережу ідеальними формами. Вона поділилась новим кадром у купальнику та завела мережу.

"Ангел" Victoria's Secret, популярна південноафриканська модель Кендіс Сванепул не соромиться демонструвати тіло на публіку. Навпаки, вона обожнює фотозйомки у спокусливих бікіні або білизні.

Гаряче Ірина Шейк показала ідеальне тіло у спокусливій білизні Victoria's Secret

Еротичні фото Кендіс Сванепул

Цього разу відверту фотосесію "ангел" влаштувала на пляжі на тлі піску та моря. Вона позувала перед камерою в пікантному купальнику від власного бренду Tropic of C на тонких бретелях. Бюстгальтер був яскраво-оранжевим, а трусики – смарагдові, що додавало фото особливої перчинки.

Кендіс Сванепул з усіх боків демонструвала бездоганну фігуру та тендітну талію в бікіні. Повернувшись до об'єктива спиною, вона засвітила апетитні сідниці.

Грайливий образ модель доповнила великою кількістю різнобарвних намист. Також зірка прикрасила вуха сережками-підвісками. Знаменитість зібрала волосся у високий пучок. На обличчі Кендіс Сванепул зробила легкий макіяж.

Спекотні образи Кендіс Сванепул