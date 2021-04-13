35-летняя модель с мировым именем Ирина Шейк записала эротическое видео в белье от бренда Victoria's Secret. В кадре звезда появилась в бюстгальтере и трусиках, похваставшись идеальными формами.

Новый сексуальный ролик Ирины Шейк взорвал ее 15-миллионную аудиторию. Даже без светских мероприятий, модных показов и красных дорожек она умеет привлекать внимание публики. Видео модель сняла дома, однако выглядела так, будто готова выйти на подиум.

К теме Деми Роуз покаталась на гидроцикле в крошечном бикини: откровенный кадр

Манекенщица подобрала красный комплект белья – крошечные трусики и бюстгальтер, бретели которого украшены стразами. Безупречную внешность она подчеркнула насыщенным макияжем с акцентом на глаза, а пухлые губы – нежно-розовой помадой. Длинные волосы Ирина Шейк собрала в низкий хвост, дерзко откинув его назад на видео.

Похоже, в собственной квартире в Нью-Йорке звезда была одна, так как снимала себя сама. Она разместила камеру так, чтобы было видно и ее аппетитные груди, которые она едва удержала в бюстгальтере, и упругие ягодицы и стройные ножки.

"У меня есть свой секрет", – подписала Ирина Шейк.

Фолловеров поразило идеальное тело знаменитости, поэтому они засыпали ее комментариями: