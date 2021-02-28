В рубашке на голое тело: беременная Даша Квиткова поразила эротическим образом
Украинская блогерша Даша Квиткова пользуется особым состоянием и устраивает различные фотосессии в откровенных образах. На этот раз она показала обнаженную грудь в рубашке.
Источник:инстаграм Даши Квиткова
Успешная украинская блогерша и героиня "Холостяка-9" Даша Квиткова отдыхает с мужем в Египте. Она пользуется случаем и фотографируется в эротических образах.
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Даша Квиткова в рубашке на голое тело
Блогерша устроила домашнюю нежную фотосессию. Она примерила белую широкую рубашку, которую надела на голое тело, и засветила грудь. Также Даша Квиткова выбрала синие джинсы, которые расстегнула, показав небольшой беременный живот.
Женственный, но в то же время сексуальный образ девушка дополнила большим количеством аксессуаров: браслетами и кольцами. Также она украсила шею тонким длинной цепочкой.
Даша Квиткова распустила длинные волосы и уложила их элегантными волнами. На лице звезда сделала изысканный макияж. Блогерша подчеркнула глаза длинными стрелками и коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовим блеском.
Даша Квиткова / Фото из инстаграма Даши Квитковой
Поклонников покорили откровенные фото:
- Нереальное фото;
- Вы похожи на Дженнифер Лоуренс;
- Даша, вы стали очень женственной.
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