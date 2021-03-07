Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї К'яра Ферраньї зовсім скоро народить доньку. На 37 тижні вагітності зірка зробила відверте фото, поставши перед камерою оголеною.

33-річна знаменитість не соромиться оголюватися на камеру. Вона активно ділиться сексуальними світлинами з понад 22,7-мільйонною аудиторією підписників. Локацією для чергового спекотного фото стала простора гардеробна кімната К'яри.

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Відверте фото К'яри Ферраньї

Зірка сфотографувалася у дзеркалі в повний зріст. Вона позувала на камеру в крихітних червоно-білих стрингах. Також на тілі Ферраньї бачимо численні аксесуари: ланцюжок, сережки, браслети. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Оголені груди блогерка прикрила рукою. Під час вагітності вони значно збільшилися, тому К'яра вже не вперше демонструє апетитні форми в мережі. Також увагу привертає чималий живіт улюблениці мільйонів. Він значно збільшився в розмірах, адже вже за лічені тижні блогерка вдруге стане мамою.



Оголена К'яра Ферраньї / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

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