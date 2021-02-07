33-летняя итальянская блогерша Кьяра Ферраньи находится на 33 неделе беременности и вскоре родит дочь. Сейчас звезда наслаждается состоянием в положении и демонстрирует свое тело 22,5-миллионной аудитории. На одном из последних фото она позировала обнаженная.

Локацией для откровенного кадра знаменитости стала просторная гардеробная комната. Среди брендовой одежды, обуви и аксессуаров Кьяра Ферраньи решилась обнажиться. Она осталась только в крошечных кружевных стрингах.

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Так, в зеркале в полный рост блогерша сфотографировалась почти полностью обнаженная, однако с многочисленными аксессуарами. Ее тело украсили массивные браслеты, цепочки и серьги. Она позировала с нежным дня макияжем и эффектно уложенными волосами.

Обнаженный бюст Кьяра Ферраньи прикрыла рукой. Во время второй беременности грудь инфлюенсерки существенно увеличилась, поэтому она не впервые щеголяет аппетитными формами в сети.

На фото сексуально выглядит не только бюст звезды, но и подтянутые ягодицы. Животик беременной блогерши также существенно увеличился в размерах. Это напоминает о том, что за считанные недели она родит девочку и станет мамой во второй раз.



Обнаженная Кьяра Ферраньи ​/ Фото Instagram / @chiaraferragni