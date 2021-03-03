Известная американская модель Эмили Ратаковски даже в период беременности продолжает будоражить воображение поклонников откровенными образами. Она снова снялась обнаженной и поразила сеть.

Американская модель Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности. Однако она не прекращает устраивать чрезвычайно эротические и обнаженные фотосессии. Новые жаркие кадры взбудоражили сеть.

Не менее жарко С длинными волосами: модель Эмили Ратаковски на 33 неделе беременности позирует обнаженной – горячий кадр

Обнаженная Эмили Ратаковски

Модель устроила новую съемку в доме. Она предстала перед камерой полностью обнаженная засветив аппетитные ягодицы и грудь, а также похваставшись большим беременным животом.



Эмили Ратаковски позировала в откровенной фотосъемке / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Интимные зоны модель прикрывала руками или же зарисовывала с помощью фотошопа. Эмили Ратаковски совсем не стесняется позировать без одежды, поэтому по-разному демонстрирует изгибы роскошного и безупречного тела.



Эмили Ратаковски позировала в откровенной фотосъемке / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Знаменитость не дополняла эротический образ деталями. Она только выровняла волосы и распустила их. На лице Эмили Ратаковски сделала легкий макияж, подчеркнув черты лица.

Модель предстала не только обнаженной на фоне окна. Она позировала перед объективом на кровати в серых спортивных брюках. Также будущая мамочка лежала в ванной с водой, где снова была без одежды.



Эмили Ратаковски позировала в откровенной фотосъемке / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

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Эмили Ратаковски поразила поклонников откровенностью: