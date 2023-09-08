На днях россияне пригласили в город китайскую оперную певицу Ван-Фан, которая выступила в разрушенном россиянами драмтеатре. На такой инцидент негативно отреагировали пользователи соцсетей, они подчеркнули, что исполнительница "поет на костях".
Вас также может заинтересовать Нахамил маме защитника "Азовстали": Дмитрий Ступка снова оскандалился в сети
Китаянка спела в разрушенном драмтеатре в Мариуполе
Артистка исполнила популярную советскую песню "Катюша".
Россияне привезли в Мариуполь некую "известную" оперную певицу из Китая Ван-Фан (такую известную, что даже гугл о ней ничего не знает), которая спела им посреди руин драматического театра "Катюшу",
– сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Ван-Фан приехала вместе с делегацией пророссийских блоггеров и журналистов из Китая, которые должны рассказывать, как Россия отстраивает город.
Реакция сети
Пользователи очень негативно восприняли поддержку китаянки россиян:
- "Тва*и";
- "Чистой воды цинизм";
- "Циническое, бездушное животное";
- "Гореть в аду китаянке";
- "Возможно, ей надо посмотреть кадры с мертвыми телами детей, женщин, всех погибших там гражданских. Видимо, тогда она поймет, что поет на костях погибших и то, что рашисты ее компрометируют. Может это т*пое существо ничего не знает" ;
- "Надо быть слепоглухонемым, чтобы ничего не знать. Она что с другой планеты вчера прилетела? Нет! Ее или купили, или сама такая же фашистка";
- "Китаянке вообще все равно, кто здесь кого уничтожает. Деньги получила и спела на костях".
Война России с Украиной: как на нее реагируют на мировой арене
- Осенью этого года в Израиле должен был выступить московский театр "Ленком", актеры которого активно поддерживают кровопролитную войну в Украине. Но благодаря неравнодушным гражданам выступления удалось перенести на неопределенные сроки. Для отмены события израильтяне создали петицию, которую успешно подписали.
- Российский шоумен Максим Галкин написал пост, в котором упомянул о 6-летней Софии, погибшей в результате ракетных обстрелов Чернигова 19 августа. Он также опубликовал фото драмтеатра, в который попала ракета. Россиянин признался, что раньше там выступал и посочувствовал родным погибших и пострадавших.
- Знаменитый датский режиссер Ларс фон Триер выразил свою поддержку российским оккупантам на фоне новостей о передаче Украине истребителей F-16. Он обратился к Зеленскому, Путину и премьер-министру Дании, и отметил о том, что жизни россиян также важны. На такое заявление негативно отреагировали в сети. Потом мужчина пожаловался на то, что его не так поняли.
"Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: вся жизнь в этом мире имеет значение! Забытая фраза, кажется, с тех пор, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс", – заявил Триер.