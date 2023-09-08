На днях россияне пригласили в город китайскую оперную певицу Ван-Фан, которая выступила в разрушенном россиянами драмтеатре. На такой инцидент негативно отреагировали пользователи соцсетей, они подчеркнули, что исполнительница "поет на костях".

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Китаянка спела в разрушенном драмтеатре в Мариуполе

Артистка исполнила популярную советскую песню "Катюша".

Россияне привезли в Мариуполь некую "известную" оперную певицу из Китая Ван-Фан (такую известную, что даже гугл о ней ничего не знает), которая спела им посреди руин драматического театра "Катюшу",

– сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Ван-Фан приехала вместе с делегацией пророссийских блоггеров и журналистов из Китая, которые должны рассказывать, как Россия отстраивает город.

Справка! Сколько человек погибло от авиаудара весной 2022 года по Мариуполю точно неизвестно, но после трагедии городские власти заявили об около 300 погибших.

Реакция сети

Пользователи очень негативно восприняли поддержку китаянки россиян:

"Тва*и";

"Чистой воды цинизм";

"Циническое, бездушное животное";

"Гореть в аду китаянке";

"Возможно, ей надо посмотреть кадры с мертвыми телами детей, женщин, всех погибших там гражданских. Видимо, тогда она поймет, что поет на костях погибших и то, что рашисты ее компрометируют. Может это т*пое существо ничего не знает" ;

"Надо быть слепоглухонемым, чтобы ничего не знать. Она что с другой планеты вчера прилетела? Нет! Ее или купили, или сама такая же фашистка";

"Китаянке вообще все равно, кто здесь кого уничтожает. Деньги получила и спела на костях".

Война России с Украиной: как на нее реагируют на мировой арене

Осенью этого года в Израиле должен был выступить московский театр "Ленком", актеры которого активно поддерживают кровопролитную войну в Украине. Но благодаря неравнодушным гражданам выступления удалось перенести на неопределенные сроки. Для отмены события израильтяне создали петицию, которую успешно подписали.

актеры которого активно поддерживают кровопролитную войну в Украине. Но благодаря неравнодушным гражданам выступления удалось перенести на неопределенные сроки. Для отмены события израильтяне создали петицию, которую успешно подписали. Российский шоумен Максим Галкин написал пост, в котором упомянул о 6-летней Софии, погибшей в результате ракетных обстрелов Чернигова 19 августа. Он также опубликовал фото драмтеатра, в который попала ракета. Россиянин признался, что раньше там выступал и посочувствовал родным погибших и пострадавших.

написал пост, в котором упомянул о 6-летней Софии, погибшей в результате ракетных обстрелов Чернигова 19 августа. Он также опубликовал фото драмтеатра, в который попала ракета. Россиянин признался, что раньше там выступал и посочувствовал родным погибших и пострадавших. Знаменитый датский режиссер Ларс фон Триер выразил свою поддержку российским оккупантам на фоне новостей о передаче Украине истребителей F-16. Он обратился к Зеленскому, Путину и премьер-министру Дании, и отметил о том, что жизни россиян также важны. На такое заявление негативно отреагировали в сети. Потом мужчина пожаловался на то, что его не так поняли.

"Конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: вся жизнь в этом мире имеет значение! Забытая фраза, кажется, с тех пор, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс", – заявил Триер.