Выступления были запланированы на 30 и 31 октября, однако, благодаря неравнодушным гражданам, их удалось перенести на неопределенные сроки. По словам израильского продюсера Гади Орон, который стал организатором гастролей российской труппы, выступления откладываются до окончания войны.

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В Израиле перенесли выступление российской труппы

Как оказалось, среди актеров московского театра "Ленком" Марка Захарова есть Олеся Железняк. Она известна после участия в популярном сериале "Сваты". После широкомасштабного вторжения россиянка публично выразила свое восхищение Путиным. К тому же, она активно критиковала Зеленского и своих коллег из Украины. Вместе с ней должен был выступать Андрей Леонов. Он пожертвовал свой автомобиль русским военным. Также актер передавал гуманитарную помощь оккупантам. Более того, сам Марк Захаров публично поддерживал внутреннюю и внешнюю политику президента России и оккупацию Крыма.

Глава общественной организации "Свободный Израиль" Екатерина Купчик активно распространяла вышеупомянутую информацию в своем фейсбуке.

Также израильтянами была создана петиция. В ней сообщалось: "Мы, противники российского терроризма и сторонники Украины, категорически против выступления театра "Ленком" на нашей земле. Это актеры и режиссер, поощряющие фашизму, российскому правительству и войну в Украине. Люди, которые делали заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры оружия и техники для русской армии".

Граждане Израиля активно подписывали петицию, поэтому она успешно отменила выступление россиян.