Ступка оскандалился из-за празднование своего 37-летия в США. Он заявил, что мечтает об окончании войны, однако подписчики раскритиковали актера и назвали его "псевдопатриотом".

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Знаменитости упрекнули за то, что он якобы скучает по Украине, находясь за границей.



Дмитрия Ступку критикуют за празднование именин / Скриншот

Скандальное сообщение Дмитрия Ступки прокомментировала и мама защитника "Азовстали" Ильи Самойленко – Алла Самойленко. Женщина написала: "Цинично, но не удивлена".

Актер не смолчал и нагрубил маме военного. Ступка хамовито посоветовал женщине обратиться к психиатру.

Мне вас жаль, обратитесь к психиатру,

– цинично написал Дмитрий.



Дмитрий Ступка нагрубил маме защитника / Скриншот

Так жестоко ответ актера вызвал еще большую волну хейта. Артиста пристыдили, что он пишет такие комментарии женщине, сын которой защищает страну от оккупантов:

“Какая гадость и стыд, писать такое человеку, у которого сын известен на всю страну как мужественный защитник и герой. Лучше бы проглотили и промолчали, если у вас нет ни достоинства, ни уважения к соотечественникам, которые рискуют всем и отдают свою жизнь за нас”.

“А падьюкам к психиатру не надо? Главное – не подавитесь”.

Впоследствии Дмитрий Ступка удалил скандальный пост с фейсбука. Он оставил пост в инстаграмме, но удалил все комментарии и закрыл их от подписчиков.

За свои скандальные слова известный актер так и не извинился.

Где сейчас Дмитрий Ступка и почему его критикуют