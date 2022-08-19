Напрудил в штанишки: Киркоров испугался, услышав "Слава Украине" в Лас-Вегасе – вирусное видео

После концертов в оккупированном Крыму путинист Филипп Киркоров поехал отвести душу в Америке. В Лас-Вегасе его встретили украинцы и перед самым носом крикнули "Слава Украине", напомнив, что даже в США ему не спрятаться.

Долгое время Филипп Киркоров молчал о войне в Украине и просил только о свободе для госпредателя Медведчука. Однако в июле продался путину и поехал петь для раненых оккупантов в Крыму – в Ялту и Феодосию. После встречи с так называемыми "героями" предатель рванул отдохнуть в Лас-Вегасе, однако и там ему напомнили об Украине.

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Киркоров испугался из-за "Слава Украине" в Лас-Вегасе

Украинский фэшн-блогер Николай Хрутс, давно живущий в США, заметил Филиппа Киркорова в одном из фешенебельных ресторанов Лас-Вегаса. Он выкрикнул "Слава Украине", а кто-то из американцев ответил "Героям слава". В этот момент путинист поднял голову и испуганно огляделся.

Встретили Киркорова в Лас-Вегасе, напомнили, что здесь не спрячешься. Киркоров напрудил в штанишки,

– прокомментировал украинский блогер.

Реакция сети на вирусное видео

Украинский экстрасенс Макс Гордеев опубликовал в своем инстаграме видео с испуганным Киркоровым и подписал: "А что по лицу?" В комментариях тоже отреагировали: