Напрудил в штанишки: Киркоров испугался, услышав "Слава Украине" в Лас-Вегасе – вирусное видео
Источник:инстаграм Николая Хрутса
После концертов в оккупированном Крыму путинист Филипп Киркоров поехал отвести душу в Америке. В Лас-Вегасе его встретили украинцы и перед самым носом крикнули "Слава Украине", напомнив, что даже в США ему не спрятаться.
Долгое время Филипп Киркоров молчал о войне в Украине и просил только о свободе для госпредателя Медведчука. Однако в июле продался путину и поехал петь для раненых оккупантов в Крыму – в Ялту и Феодосию. После встречи с так называемыми "героями" предатель рванул отдохнуть в Лас-Вегасе, однако и там ему напомнили об Украине.
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Киркоров испугался из-за "Слава Украине" в Лас-Вегасе
Украинский фэшн-блогер Николай Хрутс, давно живущий в США, заметил Филиппа Киркорова в одном из фешенебельных ресторанов Лас-Вегаса. Он выкрикнул "Слава Украине", а кто-то из американцев ответил "Героям слава". В этот момент путинист поднял голову и испуганно огляделся.
Встретили Киркорова в Лас-Вегасе, напомнили, что здесь не спрячешься. Киркоров напрудил в штанишки,
– прокомментировал украинский блогер.
Реакция сети на вирусное видео
Украинский экстрасенс Макс Гордеев опубликовал в своем инстаграме видео с испуганным Киркоровым и подписал: "А что по лицу?" В комментариях тоже отреагировали:
- "Уверена на 100 процентов, что это г*мно ряженое еще не так прозреет, всему свое время. Хочется сказать "беги Филя, беги";
- "Ищет, где новые штаны можно купить, потому что после "Слава Украине" нужно менять";
- "Наши люди кругом. Нигде рашистам покоя не будет! Слава Украине";
- "Чуть беньки из орбит не выскочили";
- "Боится, чтобы в морду не дали";
- "Деда испугали";
- "Толгунь мордорский".