Филипп Киркоров прилетел в Кишинев чартерным рейсом, однако ему отказали в пересечении границы. Этот случай в очередной раз показал, что мир каждый день все больше изолирует россию и всех россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яна Соломко из "Холостяка-1" засветилась на фестивале в Москве

Почему Киркорова не пустили в Молдову

"В Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что Филипп Киркоров не сдержал условия разрешения на пересечение государственной границы", – говорится в комментарии пограничной службы.

В 2018 году тогдашний президент Молдовы Игорь Додон присвоил Киркорову звание народного артиста Молдовы. Пока неизвестна цель поездки артиста в эту страну. Однако это точно не гастроли, ведь у российского пропагандиста запланированы выступления во временно оккупированном Крыму.

Деньги не пахнут: гастролерши-предательницы, умалчивающие войну в Украине

Напомним, несколько дней назад Киркоров записал видео, в котором анонсировал концерты в Крыму. Интересно, что он пригласил на выступления раненых российских военных, которых назвал "героями". Любимец путина выступит в Ялте и Феодосии и лечащиеся там оккупанты имеют возможность побывать на его концерте. Но Филипп не сообщил, как русские военные могут попасть на его концерт. Наверное, приобрести билеты и самим позаботиться о поездке на мероприятие. Конечно, Киркоров не выделит для военных бесплатные билеты, ведь в российской армии даром можно только умереть.