Филипп Киркоров отправится на гастроли в Крым. Однако выступит почему-то только в двух городах – Ялте и Феодосии. Раненые оккупанты, которые лечатся в других городах, не смогут побывать на концерте этого "большого" артиста.

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Киркоров будет петь для оккупантов в Крыму

Артист, обожающий путина, анонсировал летние гастроли. Пока одни оккупанты убивают в Украине мирное население, детей, насилуют, Киркоров споет для их собратьев.

Интересно, что певец не поедет в госпитали, а приглашает раненых военных на свое шоу. Как они должны попасть туда – неизвестно. Похоже, что оккупанты должны купить билет на концерт Киркорова и как-то приехать к нему.

В видео Киркоров заговорил о некой "магии, которая случилась на концерте накануне". Он обратился к землякам и подчеркнул, что сейчас им нужно быть одним целым. Похоже, именно для "единения" и собрался посетить Крым. С улыбкой на лице артист пригласил на шоу оккупантов, которые после встречи с защитниками Украины лечатся в Крыму. Отметим, что в видео путинист называет оккупантов "героями".

Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, восстанавливающих здоровье в крымских госпиталях и санаториях,

– сказал Киркоров.

Филипп Киркоров поддерживает убийства мирных украинцев. Он вместе с Ани Лорак, Таисией Повалий и другими артистами делает вид, что войны нет, а российские военные пришли в Украину, чтобы "освобождать от нацистов".

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