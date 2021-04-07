В купальнике и без макияжа: Ким Кардашьян завела сеть провокационным снимком
Светская львица Ким Кардашьян продолжает заводить сеть соблазнительными снимками с отдыха. Звезда показала, как выглядит без макияжа и продемонстрировала фигуру в купальнике.
Источник:инстаграм Ким Кардашьян
Американская знаменитость и звезда реалити-шоу опубликовала очередную серию жарких фотографий на личной странице. Она не стесняется демонстрировать тело, поэтому охотно щеголяет им на огромную аудиторию фолловеров.
Горячо Деми Роуз показала огромную грудь без бюстгальтера: горячее фото в рубашке и трусиках
Ким Кардашьян в бикини
Светская львица показала откровенную съемку, которую сделала на отдыхе. Она предстала перед камерой в оригинальном коричневом купальнике с золотой полоской. Бюстгальтер и трусики были связаны между собой кольцами.
Бикини удачно подчеркнуло пышную грудь и бедра Ким Кардашьян и ее хрупкую талию. В руках звезда держала черные солнцезащитные очки. Откровенный образ она решила не дополнять другими аксессуарами.
Ким Кардашьян распустила длинные волосы и уложила их пляжными волнами. На этот раз знаменитость позировала без косметики на лице, поразив сеть натуральной красотой.
Для просмотра фото листайте справа:
Другие жаркие фото Ким Кардашьян
Поделиться новостью