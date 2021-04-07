Светская львица Ким Кардашьян продолжает заводить сеть соблазнительными снимками с отдыха. Звезда показала, как выглядит без макияжа и продемонстрировала фигуру в купальнике.

Американская знаменитость и звезда реалити-шоу опубликовала очередную серию жарких фотографий на личной странице. Она не стесняется демонстрировать тело, поэтому охотно щеголяет им на огромную аудиторию фолловеров.

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Ким Кардашьян в бикини

Светская львица показала откровенную съемку, которую сделала на отдыхе. Она предстала перед камерой в оригинальном коричневом купальнике с золотой полоской. Бюстгальтер и трусики были связаны между собой кольцами.

Бикини удачно подчеркнуло пышную грудь и бедра Ким Кардашьян и ее хрупкую талию. В руках звезда держала черные солнцезащитные очки. Откровенный образ она решила не дополнять другими аксессуарами.

Ким Кардашьян распустила длинные волосы и уложила их пляжными волнами. На этот раз знаменитость позировала без косметики на лице, поразив сеть натуральной красотой.

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