Американская знаменитость Ким Кардашьян в очередной раз завела сеть горячим фото. Она показала кадр с отдыха, где позировала в черном бикини, загорая на гамаке.

Светская львица Ким Кардашьян не стесняется демонстрировать роскошные формы на огромную аудиторию. На днях звезда завела сеть новыми фото.

Жарко Ким Кардашьян показала пышную грудь в наряде с камуфляжным принтом: жаркое фото

Ким Кардашьян в бикини

Американская знаменитость поделилась кадрами с отдыха, которые сделала на фоне неба. Ким Кардашьян позировала перед камерой на гамаке над водой, выставив роскошную фигуру на солнце.

Светская львица предстала в черном бикини на тоненьких бретелях. Купальник позволил Ким продемонстрировать пышную грудь, хрупкую талию и аппетитные бедра. Кардашьян никогда не упускает возможности похвастаться безупречным телом.

Знаменитость дополнила сексуальный образ черной кепкой и солнцезащитными очками в массивной оправе. Ким Кардашьян собрала волосы для удобства в низкий хвост и не наносила косметику, показав натуральную красоту.



Ким Кардашьян / Фото с инстаграма Ким Кардашьян



Ким Кардашьян / Фото с инстаграма Ким Кардашьян