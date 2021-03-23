Американская знаменитость Ким Кардашян продолжает будоражить сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз звезда показала пышную грудь в необычном наряде цвета хаки.

Известная звезда американского реалити-шоу Ким Кардашян, несмотря на сложный бракоразводный процесс, не прекращает устраивать жаркие фотосессии. На днях звезда опубликовала очередную серию откровенных кадров.

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Эротические фото Ким Кардашян

Знаменитость устроила горячую съемку на лестнице дома. Она позировала перед камерой игриво и соблазнительно, чтобы свет, который падает на нее, только подчеркивал красоту тела. Ким Кардашян в этот раз примеряла довольно необычный образ.

Звезда реалити появилась в обтягивающем мини-платье с камуфляжным принтом и откровенным декольте, что удачно сделало акцент на пышной груди. Длина одежды позволила похвастаться и аппетитными бедрами. Также Ким примеряла длинные ботфорты в таком же стиле на высоких каблуках.

Кардашян распустила длинные темные волосы и уложила их пляжными волнами. Сексапильный look звезды завершил макияж. Она сделала контуринг лица, подчеркнула глаза массивными черными стрелками и накрасила губы коричневой помадой.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян