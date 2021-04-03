В разгар бракоразводного процесса светская львица Ким Кардашян отправилась в отпуск к океану с четырьмя детьми. Вместе они поплавали в озере среди тропического леса. Для релакса звездная мама выбрала крошечное черное бикини.

В сети 40-летняя Ким Кардашян показала активный отдых с детьми. Вместе с 7-летней Норт она прыгала с пирса в кристально чистое озеро, однако даже для такого экстремального развлечения выбрала соблазнительный наряд. Наряду с детьми знаменитость появилась в пикантном бикини, в котором едва удержала пышную грудь.

К теме Загорала на гамаке: Ким Кардашян завела сеть провокационным фото в бикини

Крошечный черный купальник на завязках соблазнительно подчеркивал большой бюст Ким Кардашян, а стринги выделяли аппетитные бедра и линю талии. Перед камерой модель позировала так, чтобы засветить стройную талию и подтянутые ножки. Невозможно не заметить, что после разрыва с Канье Уэстом звезда стала заметно стройнее.

Добавим, что блогерша фотографировалась без косметики. Она показала 212-миллионной аудитории лицо без макияжа, эротично поправляя мокрые волосы. Из аксессуаров на ней были лишь золотые подвески.

Для просмотра всех фото листайте вправо