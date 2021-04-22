Мировые знаменитости продолжают делиться фотографиями с отдыха. Ким и Кайли вместе наслаждаются теплыми днями и демонстрируют соблазнительные формы в откровенном наряде.

Жарко Ким Кардашян надела платье необычного кроя и взбудоражила сеть: пикантное фото

Жаркое фото Ким Кардашян и Кайли Дженнер

Любимицы миллионов предстали перед камерами, лежа на террасе. Ким надела крошечное бикини черного цвета, а Кайли предпочла коричневое одеяние. Бюстгальтеры едва прикрыли пышные бюсты звездных сестер, а минитрусики обнажили их аппетитные ягодицы.

Волосы девушки распустили, а на лице сделали легкий макияж, который выровнял тон лица. Внимание привлекает и роскошный золотистый загар Дженнер и Кардашьян, который подчеркнули солнечные лучи.



Ким Кардашьян и Кайли Дженнер загорают / Фото из инстаграма Ким Кардашьян