Ким Кардашян недавно начала поддерживать тренд "натуральности" в сети и все реже публикует фото с макияжем или фильтрами. Ее новые фото – этому доказательство.

К слову В купальнике и без макияжа: Ким Кардашян завела сеть провокационным снимком

Сексуальная Ким Кардашян

Американская звезда Ким Кардашян опубликовала серию соблазнительных фотографий, на которых позирует на фоне атмосферного бунгало и пальм. Ее длинные и пышные волосы свободно спадают на плечи, а на лице – нет макияжа. Для фото звезда примерила платье песочного цвета с необычными зонами обнажения.



Ким Кардашян надела нестандартное платье / Фото из инстаграма Ким Кардашян



Загорелая Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Верх платья напоминает вид "перевернутого купальника", который часто надевают звезды семейства Кардашян-Дженнер. На талии платье тоже едва скрепляется застежкой, а дальше на платье разрез в зоне бедер, который обнажает одну ногу Ким. "Это не для вашего понимания", – таинственно подписала фото блогерша-миллиардерша.



Ким Кардашян без макияжа / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Реакция поклонников

Необычное и очень соблазнительное платье может стать новым трендом среди модниц, ведь оно очень пришлось по душе фанатам Кардашян: