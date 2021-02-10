Американская знаменитость Ким Кардашян показала рисунок, который сделала ее дочь. Фаны раскритиковали картину, но звезда резко ответила на обвинения.

Известная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала в инстаграм-сторис картину, которую нарисовала ее 7-летняя дочь Норт. Но вместо этого она столкнулась с волной критики.

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Ким Кардашян показала рисунок дочери

Знаменитость в инстаграме обнародовала фото, на котором изображена картина, которую нарисовала ее дочь Норт. Звездная мама назвала ее "маленькой художницей". На картине изображен красивый пейзаж, выполненный в стиле известного американского художника Бобба Росса, который записал множество видеоуроков.



Дочь Ким Кардашян со своим рисунком / Фото с инстаграм-сторис

Однако в сети по-разному восприняли публикацию Кардашян. Одни поклонники восхищались талантом девочки:

Она такая же, как Канье;

Норт – девочка со многими талантами;

Замечательная работа, не сдавайся;

Поразительно, не так ли?;

Она хорошая художница.

Но другие отметили, что 7-летний ребенок не может создать такой рисунок:

Ким приобрела это и подписала именем Норт;

7-летняя девочка не может нарисовать такое;

Почему так трудно в это поверить?;

Она обманывает во всем;

Это просто фейк.

Ответ Ким Кардашян

Звездная мама была возмущена таким количеством негативных комментариев. Ким в ответ обнародовала еще одно сторис, где написала: "Не играйте со мной, когда дело касается моих детей!". Она подчеркнула, что Норт ходит с лучшей подругой на уроки живописи масляными красками.

"Норт невероятно усердно работала над своей картиной. На ее создание ушло несколько недель... Как вы смеете видеть детей, которые делают потрясающие вещи, а потом пытаться обвинять их в том, что они не потрясающие. Перестаньте позориться со своим негативом и позвольте каждой ребенку быть великим. Это Норт нарисовала эту картину", – отметила Ким Кардашян.



Ответ Ким Кардашян / Фото с инстаграм-сторис