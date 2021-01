Американская блогер Ким Кардашьян и ее муж Канье Вест еще до сих пор официально не заявляли о разводе, хотя все западные СМИ об этом говорят. Журналисты высказали предположение, что все официально произойдет в последнем выпуске реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Известно, что последний, двадцатый сезон знаменитого "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) выйдет в 2021 году. По информации издания Page Six, именно в финальной сюжетной линии шоу весь мир официально узнает о разводе Ким и Канье.

К слову Развод не за горами: Кардашьян и Вест перестали посещать семейного консультанта

Они сняли эпизод, когда Ким обсуждает свои проблемы в браке. Все участники съемок подписали соглашение о конфиденциальности, потому что финал будет показан позже, в 2021 году,

– говорится в издании.

В последнем выпуске шоу должны рассказать о проблемах в семье Кардашьян и Веста и причину их развода. Последний эпизод реалити увидит свет в начале 2021 года.

Что известно о личной жизни супругов

Напомним, что пара поженилась в мае 2014 года. С тех пор они воспитали четверых детей – Норт и Сейнта, которых Ким родила сама, и Чикаго и Псалма, которых родила суррогатная мать. В прошлом году в СМИ стало известно о проблемах у супругов на фоне избирательной кампании Канье Уэста в президенты США. Все еще больше осложнилось из-за биполярного расстройства рэпера, поэтому в начале 2021 года стало известно из уст инсайдеров СМИ, что пара разводится. Сейчас сами звезды ничего не комментируют и скрывают все в тайне.