Звездные супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст в шаге от развода. Они давно не живут вместе и не общаются. Поэтому пока блогер отдыхает с детьми на райских островах, рэпер вывез свои вещи из семейного гнездышка в Лос-Анджелесе.

Источник: Page Six

Несмотря на то, что официально Ким и Канье остаются мужем и женой, знаменитости избегают друг друга. На днях музыкант прилетел в Калифорнию из штата Вайоминг. Перед его возвращением светская львица вместе с сестрами и детьми отправилась на отдых на острова Теркс и Кайкос. Как выяснилось, рэпер вернулся в роскошное поместье в Лос-Анджелесе, чтобы забрать свои вещи.

Важно Больше не разговаривают: Ким Кардашьян и Канье Уэст прекратили общение еще до развода

Так, Канье Уэст вывез из поместья дорогую коллекцию обуви – это 500 пар кроссовок. Инсайдеры утверждают, что Ким Кардашьян покинула дом намеренно, чтобы дать мужчине возможность спокойно вывезти свои вещи – обувь и другие личные предметы.

"Они оба считали, что будет менее драматично, если их не будет в доме двое ", – говорится в источнике.

Что известно о расставании Ким Кардашьян и Канье Уэста

Похоже, на примирение не надеется ни Ким Кардашьян, ни Канье Уэст. Пока они не спешат подавать документы на развод, однако понимают, что браку конец. Ожидается, что об официальном разводе знаменитости объявят в двадцатом сезоне реалити "Семейство Кардашьян", который станет последним.

Известно, что партнеры перестали посещать семейного консультанта и уже несколько месяцев жили отдельно из-за токсичных отношений. Предполагают, что после развода Ким и Канье поделят имущество пополам, а рэпер переедет в Лондон для проповеднической деятельности.