Ким Кардашян и Канье Уэст снова вместе появились на публике несмотря на развод

2 октября 2021 , 12:15
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Источник:

Page Six

Знаменитые Ким Кардашян и Канье Уэст несмотря на бракоразводный процесс начали все больше времени проводить вместе. На днях их в очередной раз увидели на публике после ужина в ресторане.

Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашян демонстрируют дружеские или более чем дружеские отношения через 8 месяцев после новости о разводе. 30 сентября пару в очередной раз заметили вместе на публике.

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Ким Кардашян и Канье Уэст вместе поужинали

Папарацци сфотографировали бывших супругов возле ресторана Nobu в Малибу, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Ким и Канье вместе поужинали в ресторане и были там несколько часов. После ужина звезды сели в один белый Rolls-Royce.

Для выхода на публику Ким Кардашян выбрала экстравагантный образ. Она предстала в ярком сиреневом комбинезоне и ботинках на высоких каблуках. Сверху светская львица надела кожаный плащ коричневого цвета.

Знаменитость дополнила аутфит необычными солнцезащитными очками, длинной косой и макияжем. Тогда как Канье Уэст выбрал привычную спортивную одежду.

Слухи о примирении

  • Уже не впервые Ким Кардашян и Канье Уэст появляются на публике вместе. У них уже было несколько совместных свиданий в прошлом месяце. В частности, экс-пара встречалась после новости о расставании рэпера с Ириной Шейк, что смутило фанатов.
  • Светская львица поддерживала бывшего мужа на презентациях нового альбома. На одном из мероприятий она даже надела свадебное платье, что вызвало активное обсуждение в сети.
  • Частично перестали говорить о воссоединении пары после бала Института костюма. На Met Gala 14 сентября Ким Кардашян появилась с таинственным незнакомцем. Все ожидали, что это Канье Уэст, но оказалось, что звезду сопровождал Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga.
Автор: Марія Касій