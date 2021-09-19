40-летняя Ким Кардашян всколыхнула модную индустрию светским выходом в платье-чехле от Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо. Дерзкий тренд добрался и до Украины. Через четыре дня за бывшей Канье Уэста повторила 33-летняя Леся Никитюк.

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Похоже, образ total black она примерила для телесъемок, однако поспешила продемонстрировать его на осеннем Крещатике. Прямо посреди улицы Леся Никитюк появилась в обтянутом атласном платье со спущенными плечами, длинными рукавицами и воздушным шлейфом.

Легкая ткань была собрана на талии так, чтобы обнажить длинные ноги ведущей. Поэтому, вслед за Ким Кардашян, она надела черные лосины. Завершили аутфит туфли на невысоких шпильках – как две капли подобные тем, что светская львица надевала накануне Met Gala.

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей и светской львицы

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, незадолго до бала Met Gala Ким Кардашьян демонстрировала подобные образы total black: на концерт Канье Уэста она пришла в черном комбинезоне и балаклаве с прорезями на глазах, а в Нью-Йорке смутила кожаным ансамблем.

Реакция сети на образ Леси Никитюк:

Фанатам звезды не очень понравилось то, что Никитюк повторила образ за Ким Кардашян. Как украинку, так и Кристину Орбакайте, Полину Гагарину пользователи инстаграма обвинили в плагиате: