40-летняя Ким Кардашян всколыхнула модную индустрию светским выходом в платье-чехле от Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо. Дерзкий тренд добрался и до Украины. Через четыре дня за бывшей Канье Уэста повторила 33-летняя Леся Никитюк.

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Похоже, образ total black она примерила для телесъемок, однако поспешила продемонстрировать его на осеннем Крещатике. Прямо посреди улицы Леся Никитюк появилась в обтянутом атласном платье со спущенными плечами, длинными рукавицами и воздушным шлейфом.

Легкая ткань была собрана на талии так, чтобы обнажить длинные ноги ведущей. Поэтому, вслед за Ким Кардашян, она надела черные лосины. Завершили аутфит туфли на невысоких шпильках – как две капли подобные тем, что светская львица надевала накануне Met Gala.

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей и светской львицы

Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашян

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей

Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашян

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей

Реакция сети на образ Леси Никитюк:

Фанатам звезды не очень понравилось то, что Никитюк повторила образ за Ким Кардашян. Как украинку, так и Кристину Орбакайте, Полину Гагарину пользователи инстаграма обвинили в плагиате:

  • "Ким, ты ли это?";
  • "Какой-то флешмоб. И вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Ким. Кто следующий?";
  • "Что-то многовато этого образа, за эту неделю вижу уже третий раз. Этот образ Ким больше никому так не подходит, как ей";
  • "Косишь под Кардашян?";
  • "Плагиат";
  • "Ким Кардашян – украинская версия".