В феврале этого года Ким Кардашьян устроила необычную рекламную фотосессию по случаю выхода новой коллекции своего косметического бренда KKW Beauty. Линейка получила название Matte Honey, поэтому под прицелом камер звезда соблазнительно обливалась медом. В кадре она появилась в откровенном оранжевом бюстгальтере, в котором едва удержала пышный бюст.

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Рэпер Alyona Alyona решила не отставать. Она также нарядилась в бюстгальтер без бретелек, правда, бесшовный, а ассистент обливал ее медом. Украинка с точностью воссоздала позу и образ Ким, собрав волосы в тугой пучок и сделав насыщенный макияж в карамельных оттенках.

"Когда в чью-то сторону пишут сладкие слова, я слышу шумиху", – подписала Alyona Alyona.

Кого из звезд уже копировала Alyona Alyona: