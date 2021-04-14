Рэперша Alyona Alyona и дальше повторяет яркие фото украинских и мировых звезд. Она скопировала образ обольстительной коллеги Насти Каменских. Артистка позировала со шваброй в руках и поделилась мыслями о феминизме, однако сеть снова недовольна.

Рэперша подобрала фото Каменских, на котором и позирует на просторной кухни в игривом образе – розовой футболке оверсайз, ботильонах на шпильках с анималистическим принтом и двумя хвостиками. В руках звезды пылесос, тогда как Alyona Alyona взяла в руки швабру, а вместо обуви на каблуках выбрала домашние тапочки и высокие носки.

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Похоже, знаменитость не просто скопировала аутфит Насти Каменских, но и аллегорически воспроизвела образ украинских хозяек. Ведь в подписи к смешному фото она поделилась мыслями о феминизме и домашних обязанностях, которые взвалили на плечи женщин.

"Когда женщин прячут дома, я слышу шум. В наших реалиях существует закоренелый стереотип – женщина домохозяйка ... Домашние дела, быт часто обесценивают и считают "обязанностью" именно женщины. Это не справедливо! Почему до сих пор в современном мире женщина не имеет права быть собой (без клейма "феминистка"), а должно следовать продиктованным нормам общества", – эмоционально высказалась Alyona Alyona.



Alyona Alyona и Настя Каменских / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

Реакция сети

Если одни поклонницы разделяют мнение Alyona Alyona и радостно рассказывают, как делят домашние обязанности с мужчинами, то другие возмущаются. Большинство пользовательницы считает, что феминизм "клеймо" только для тех, кто не разбирается в его принципах.

"Феминистка – это не клеймо, не нужно открещиваться от этого слова, если вы согласны с принципами феминизма";

"Я – феминистка. Для меня это честь, а не "клеймо". Феминизм и сексизм не имеют ничего общего";

"Я – феминистка, не боюсь этого слова. За феминизмом настоящее и будущее женщин. Это не клеймо, а выбор";

"У Алены новый/ая SMM-ник/ница? Лучше не касаться подобных тем, если не разбираешься в них";

"Феминизм – клеймо? Надеюсь, это опечатка";

"Это клеймо только в глазах тех, кто совсем не знает идеи феминизма".

Добавим, Alyona Alyona не впервые раздражает фанов провокационными постами. Ранее пользователи разозлились на рэпершу ​​за фото, на котором она прикрыла голое тело украинским флагом.

Тогда звезда отреагировала на критику скандального кадра и заявила, что "не хотела ничьи чувства оскорбить". Мимо не прошла даже продюсер Алена Мозговая, которая раскритиковала Alyona Alyona и заявила, что она нарушает Уголовный кодекс Украины.