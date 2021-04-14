Alyona Alyona скопировала образ Насти Каменских: фаны снова возмущены
Рэперша Alyona Alyona и дальше повторяет яркие фото украинских и мировых звезд. Она скопировала образ обольстительной коллеги Насти Каменских. Артистка позировала со шваброй в руках и поделилась мыслями о феминизме, однако сеть снова недовольна.
Рэперша подобрала фото Каменских, на котором и позирует на просторной кухни в игривом образе – розовой футболке оверсайз, ботильонах на шпильках с анималистическим принтом и двумя хвостиками. В руках звезды пылесос, тогда как Alyona Alyona взяла в руки швабру, а вместо обуви на каблуках выбрала домашние тапочки и высокие носки.
Читайте также Alyona Alyona повторила сексуальное фото Рианны в леопардовом комбинезоне
Похоже, знаменитость не просто скопировала аутфит Насти Каменских, но и аллегорически воспроизвела образ украинских хозяек. Ведь в подписи к смешному фото она поделилась мыслями о феминизме и домашних обязанностях, которые взвалили на плечи женщин.
"Когда женщин прячут дома, я слышу шум. В наших реалиях существует закоренелый стереотип – женщина домохозяйка ... Домашние дела, быт часто обесценивают и считают "обязанностью" именно женщины. Это не справедливо! Почему до сих пор в современном мире женщина не имеет права быть собой (без клейма "феминистка"), а должно следовать продиктованным нормам общества", – эмоционально высказалась Alyona Alyona.
Alyona Alyona и Настя Каменских / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Реакция сети
Если одни поклонницы разделяют мнение Alyona Alyona и радостно рассказывают, как делят домашние обязанности с мужчинами, то другие возмущаются. Большинство пользовательницы считает, что феминизм "клеймо" только для тех, кто не разбирается в его принципах.
- "Феминистка – это не клеймо, не нужно открещиваться от этого слова, если вы согласны с принципами феминизма";
- "Я – феминистка. Для меня это честь, а не "клеймо". Феминизм и сексизм не имеют ничего общего";
- "Я – феминистка, не боюсь этого слова. За феминизмом настоящее и будущее женщин. Это не клеймо, а выбор";
- "У Алены новый/ая SMM-ник/ница? Лучше не касаться подобных тем, если не разбираешься в них";
- "Феминизм – клеймо? Надеюсь, это опечатка";
- "Это клеймо только в глазах тех, кто совсем не знает идеи феминизма".
Добавим, Alyona Alyona не впервые раздражает фанов провокационными постами. Ранее пользователи разозлились на рэпершу за фото, на котором она прикрыла голое тело украинским флагом.
Тогда звезда отреагировала на критику скандального кадра и заявила, что "не хотела ничьи чувства оскорбить". Мимо не прошла даже продюсер Алена Мозговая, которая раскритиковала Alyona Alyona и заявила, что она нарушает Уголовный кодекс Украины.
Поделиться новостью