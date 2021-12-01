В Киеве обокрали элитный автомобиль Ирины Федишин: как теперь выглядит ее Porsche

В последнее время с Ириной Федишин случаются одни неприятности. После аварии в Киеве и интернет-мошенников элитное авто певицы обокрали. Среди бела дня ее красный Porsche остался без фар и зеркал.

По словам Ирины Федишин, автомобиль она припарковала возле дома всего на несколько часов. Однако этого времени хватило автоворам, чтобы обчистить элитный Porsche Cayenne. Столичные воры угнали передние фары и боковые зеркала. Звезда надеется найти их через полицию.

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Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию, пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары,

– поделилась Ирина Федишин.

К слову, она уже успела подсчитать ущерб от кражи. Только за одну фару певице придется отдать не менее 20 тысяч гривен.

"Когда я увидела цену на эти фары, то была шокирована", – прокомментировала артистка.



Авто Ирины Федишин без передних фар / Скриншот из видео



Авто Ирины Федишин без боковых зеркал / Скриншот из видео

За последний месяц Ирина Федишин уже третий раз попадает в досадные ситуации: