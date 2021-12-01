По словам Ирины Федишин, автомобиль она припарковала возле дома всего на несколько часов. Однако этого времени хватило автоворам, чтобы обчистить элитный Porsche Cayenne. Столичные воры угнали передние фары и боковые зеркала. Звезда надеется найти их через полицию.

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Я в шоке, потому что фар и зеркал нет. Вызвали полицию, пытаемся разобраться. Я слышала, что с Porsсhe могут снимать фары,
– поделилась Ирина Федишин.

К слову, она уже успела подсчитать ущерб от кражи. Только за одну фару певице придется отдать не менее 20 тысяч гривен.

"Когда я увидела цену на эти фары, то была шокирована", – прокомментировала артистка.

Авто Ірини Федишин без передніх фар
Авто Ирины Федишин без передних фар / Скриншот из видео

Авто Ірини Федишин без бокових дзеркал
Авто Ирины Федишин без боковых зеркал / Скриншот из видео

За последний месяц Ирина Федишин уже третий раз попадает в досадные ситуации:

  • несколько недель назад певица попала в аварию, когда даже не была за рулем своего автомобиля – в припаркованный Porsche Федишин въехал грузовик;
  • через несколько дней артистку "развел" на деньги водитель BlaBlaCar – взял деньги за посылку, которую должен был передать из Киева в Тернополь, а на автовокзале так и не появился.