От аферистов не застрахованы даже знаменитости. Многие из них скрывают, что позволили себя обмануть, но не Ирина Федишин. В профиле с почти 400-тысячной аудиторией певица откровенно призналась, что стала жертвой мошенников.

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Сегодня с утра случилась неприятная история. Нас с Виталиком развели на деньги, мы попали на аферистов,

– заявила Ирина Федишин.

Как выяснилось, ее муж Виталий Човнык должен был срочно доставить посылку из Киева в Тернополь, где у артистки запланирован концерт. Он забронировал BlaBlaCar и ждал водителя на автовокзале в столице. Тот попросил оплатить поездку через терминал, а деньги перечислить не на карту, а на мобильный счет. Как только аферист получил 200 гривен – заблокировал номер.

"200 гривен указали, поездка не состоялась, на 200 гривен вы "попали"… Не ведитесь, – посетовал муж Ирины Федишин.

Эту историю Ирина Федишин рассказала для того, чтобы ее поклонники не велись на подобные схемы мошенников. Однако не все фоловеры оценили великодушный жест звезды. Если одни сочувствовали супругам, то другие упрекали за такую ​​доверчивость:

"Вы меня удивили, ну как дети. Это ведь логично, сразу понятно, что это аферисты";

"Не обеднеешь".

Самая шокирована. Вошел в доверие при том, что Виталик всегда ко всему относится с настороженностью, а здесь как под гипнозом,

– пожаловалась певица.

В сети Ирина Федишин опубликовала номера телефонов аферистов, чтобы фаны позвонили по ним и сказали, что "так поступать как минимум некрасиво".

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