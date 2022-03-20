Киев взять нереально, – Тарас Тополя о городе-крепости и терробороне в эксклюзивном интервью

Украинские звезды сменили музыкальные инструменты на оружие и защищают страну в рядах терробороны и ВСУ. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал об обороне столицы, основных задачах и призвал украинцев работать для функционирования экономики.

Тарас нашел несколько минут свободного времени, чтобы рассказать читателям 24 канала наиболее актуальное с работы в территориальной обороне украинской столицы. Рассказ смотрите и читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

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Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате

Ситуация в терробороне

Как изменилась ситуация в терробороне Киева с первого дня войны и по сей день?

Ситуация в территориальной обороне Киева изменилась коренным образом, улучшилась. Появились четкая коммуникация, координация совместных действий, улучшилось обеспечение. Этому способствовала поддержка и помощь волонтеров. Подразделения территориальной обороны осуществляют операции в коммуникации друг с другом, оказывают поддержку. Сам город значительно подкрепился.

Если в начале войны Киев был городом, который превращался в крепость, то сейчас это уже крепость, умноженная на 2. Киев взять нереально. Особенно теми силами, которые есть у орков. И это благодаря тому, что тысячи гражданских людей взяли оружие в руки и вступили в ряды территориальной обороны. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Победим!

Какое настроение сейчас в терробороне?

Настроение в терробороне – бодрое. Несмотря на существующие потери, все знают, что победа будет за Украиной! Просто нужно время, выдержка, координация и вера. Вера делает все.



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы

О сотрудничестве со звездными коллегами на фронте

Попадаете ли на дежурство со звездными коллегами, которые тоже стали на защиту столицы?

Вместе со мной служат музыканты из группы "Тень Солнца", Виталий Кириченко из "Нумер 482". Знаю, что в соседнем подразделении территориальной обороны есть Андрей Хливнюк.

Обратите внимание Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие, – заявление группы "Антитела"

В конце концов, неважно, несешь ли ты службу в территориальной обороне, волонтеришь ли, поддерживаешь ли моральный дух песнями, стихами, рисунками. Каждый, кто что-то делает для победы в стране – герой.

Задача "Антител" в защите столицы

По какому графику живете, как восстанавливаетесь после дежурств?

У группы "Антитела" нет графика, потому что наша задача – эвакуировать раненых и оказывать первую медицинскую помощь, транспортировать их в операционную. Это нон-стоп, 24/7, без вариантов.



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма группы

Обращение к украинцам

Что хотите сказать украинцам?

Я хочу обратиться во все города, которые не оккупированы, а их, к счастью, подавляющее большинство. Ко всем гражданам, которые живы и здоровы. Даже если вы сбежали из своих домов или если вы дома, выходите на работу, начинайте работать, занимайтесь деятельностью, какими-то рутинными делами. Это помогает.

Сейчас, во время войны, для Украины очень важно запустить экономику. Это будет ваш вклад, поддержка и помощь. Тем более, учитывая, что президент принял закон, позволяющий очень легким способом начать экономическую деятельность, начать или продолжить предпринимательскую деятельность и т.д. Держимся вместе! Каждый на своем месте будем работать ради нашей общей победы! Слава Украине!