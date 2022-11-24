Ракетная атака с моря и неба россиян началась 23 ноября в обед и завершилась разрушением многих объектов инфраструктуры и экстренными отключениями света. Воздушные силы ВСУ рассказали, что Кремль выпустил по Украине ориентировочно 70 крылатых ракет и дронов. Из них сбили 51 ракету и 5 беспилотников.
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Во многих регионах до сих пор нет света и других коммуникаций, поэтому украинцам приходится адаптироваться к условиям, где живет немало украинцев в российской оккупации. Екатерина Осадчая работала благодаря генератору на рабочем месте, Ольга Сумская готовила еду в подъезде, Наталья Денисенко ночевала в теплом отеле из-за отсутствия отопления, а Маша Ефросинина отправилась искать салоны в Киеве, чтобы для съемок привести себя в порядок.
Как украинцы справляются с очередными испытаниями, но остаются такими же сильными, как раньше – смотрите дальше.
Звезды показали, как справляются без света
Злата Огневич рассказала, что украинцы настолько несокрушимы, что успевают сделать все дела и без света.
Злата Огневич в Киеве / Фото из инстаграм-сторис звезды
Катя Осадчая рассказала, что утром собрала вещи посреди темноты, но все же приехала на работу, чтобы держать украинцев в курсе событий.
Катя Осадчая приехала на работу / Фото из инстаграмма Осадчей
Актриса Ольга Сумская показала видео, где с помощью горелки и газовых баллонов готовит суп в подъезде.
Маша Ефросинина, как и другие артисты, очнулась без света и не смогла принять душ.
Маша Ефросинина после атаки на Киев / Фото с инстаграмма ведущей
Ведущая Леся Никитюк даже без света продолжает делает ремонт со своим верным четырехлапым напарником.
Леся Никитюк делает ремонт без света / Фото из инстаграмма ведущей
Актриса Наталья Денисенко ночевала в гостинице, потому что из-за отсутствия отопления не хотела оставаться дома с больным сыном.
Наталья Денисенко ночевала в отеле / Фото из инстаграмма актрисы
Похожей проблемой поделился Никита Добрынин, у которого в дни ракетных обстрелов заболел маленький сын.
Никита Добрынин лечит сына без электроэнергии / Фото из инстаграмма ведущего
Беременная Светлана Тарабарова сохраняет оптимизм и говорит, что их ненависть усиливает наше желание победить.
Светлана Тарабарова о предстоящей победе / Фото из инстаграмма певицы
Оля Цыбульская, как всегда, ободрила своих подписчиков, несмотря на все трудности, которые они испытывают.
Оля Цыбульская ободряет украинцев / Фото из инстаграмма певицы
Участница Детского Евровидения от Украины Злата Дзюнька показала, как проводит репетицию при свечах.
Злата Дзюнька поет в темноте с сестренкой / Фото из инстаграмма звезды