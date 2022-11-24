Ракетная атака с моря и неба россиян началась 23 ноября в обед и завершилась разрушением многих объектов инфраструктуры и экстренными отключениями света. Воздушные силы ВСУ рассказали, что Кремль выпустил по Украине ориентировочно 70 крылатых ракет и дронов. Из них сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

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Во многих регионах до сих пор нет света и других коммуникаций, поэтому украинцам приходится адаптироваться к условиям, где живет немало украинцев в российской оккупации. Екатерина Осадчая работала благодаря генератору на рабочем месте, Ольга Сумская готовила еду в подъезде, Наталья Денисенко ночевала в теплом отеле из-за отсутствия отопления, а Маша Ефросинина отправилась искать салоны в Киеве, чтобы для съемок привести себя в порядок.

Как украинцы справляются с очередными испытаниями, но остаются такими же сильными, как раньше – смотрите дальше.

Звезды показали, как справляются без света

Злата Огневич рассказала, что украинцы настолько несокрушимы, что успевают сделать все дела и без света.



Злата Огневич в Киеве / Фото из инстаграм-сторис звезды

Катя Осадчая рассказала, что утром собрала вещи посреди темноты, но все же приехала на работу, чтобы держать украинцев в курсе событий.



Катя Осадчая приехала на работу / Фото из инстаграмма Осадчей

Актриса Ольга Сумская показала видео, где с помощью горелки и газовых баллонов готовит суп в подъезде.

Маша Ефросинина, как и другие артисты, очнулась без света и не смогла принять душ.



Маша Ефросинина после атаки на Киев / Фото с инстаграмма ведущей

Ведущая Леся Никитюк даже без света продолжает делает ремонт со своим верным четырехлапым напарником.



Леся Никитюк делает ремонт без света / Фото из инстаграмма ведущей

Актриса Наталья Денисенко ночевала в гостинице, потому что из-за отсутствия отопления не хотела оставаться дома с больным сыном.



Наталья Денисенко ночевала в отеле / Фото из инстаграмма актрисы

Похожей проблемой поделился Никита Добрынин, у которого в дни ракетных обстрелов заболел маленький сын.



Никита Добрынин лечит сына без электроэнергии / Фото из инстаграмма ведущего

Беременная Светлана Тарабарова сохраняет оптимизм и говорит, что их ненависть усиливает наше желание победить.



Светлана Тарабарова о предстоящей победе / Фото из инстаграмма певицы

Оля Цыбульская, как всегда, ободрила своих подписчиков, несмотря на все трудности, которые они испытывают.



Оля Цыбульская ободряет украинцев / Фото из инстаграмма певицы

Участница Детского Евровидения от Украины Злата Дзюнька показала, как проводит репетицию при свечах.



Злата Дзюнька поет в темноте с сестренкой / Фото из инстаграмма звезды