Надела мини юбку и майку: Кейт Миддлтон в спортивном образе сыграла в теннис
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская встретилась с чемпионом Уимблдона Роджером Федерером. Они вместе сыграли на корте в теннис. Для этого Кейт Миддлон выбрала удобную форму – майку и мини-юбку.
Напомним, что Кейт Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. На днях она посетила клуб и сыграла в большой теннис с чемпионом.
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Кейт Миддлтон сыграла в теннис
Видео начинается с того, что принцесса Кейт в белой теннисной майке, теннисной юбке в тон и с собранной причесной поздравляет Федерера на корте. Несколько минут она поговорила с ним, а затем они начали дружеский матч.
Кейт Миддлтон и Роджер Федерер / Фото из инстаграммы клуба
Интересно, что Роджер Федерер – не только первая ракетка мира, он друг семьи Уэльских. Кроме того. именно он давал частные уроки их старшему сыну – принцу Джорджу.
На корте Кейт и Роджер соревновались в нескольких сетах, а потом смотрели, как мальчики и девочки тренировались.
Впоследствии Кейт призналась, что очень невероятно видеть это за кулисами, а не по телевидению.
Предыдущие образы Кейт Миддлтон: последние новости
- Накануне принцесса Уэльска появилась на королевской конной гонке Роял Аскот. На событие Миддлтон одела красное платье, которую соединила с необычной шляпой и замшевыми каблуками в таком же цвете.
- Впоследствии принцесса поразила новым образом на открытии национальной портретной галереи в Лондоне. Кейт Миддлтон выбрала для выхода белый жакет и трендовую юбку из шифона.
- А 16 июня супруга принца Уильяма уехала в Нанитон. Принцесса Уэльская предстала в идеальном летнем образе – бело-зеленое шелковое платье Cefinn с пестрым принтом на пуговицах. Длинный наряд подчеркивал фигуру Кейт Миддлтон.