Напомним, что Кейт Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. На днях она посетила клуб и сыграла в большой теннис с чемпионом.

К теме "Это балет или регби": королевский фотограф потролил Кейт Миддлтон из-за спортивного выхода

Кейт Миддлтон сыграла в теннис

Видео начинается с того, что принцесса Кейт в белой теннисной майке, теннисной юбке в тон и с собранной причесной поздравляет Федерера на корте. Несколько минут она поговорила с ним, а затем они начали дружеский матч.



Кейт Миддлтон и Роджер Федерер / Фото из инстаграммы клуба

Интересно, что Роджер Федерер – не только первая ракетка мира, он друг семьи Уэльских. Кроме того. именно он давал частные уроки их старшему сыну – принцу Джорджу.

На корте Кейт и Роджер соревновались в нескольких сетах, а потом смотрели, как мальчики и девочки тренировались.

Впоследствии Кейт призналась, что очень невероятно видеть это за кулисами, а не по телевидению.

Предыдущие образы Кейт Миддлтон: последние новости