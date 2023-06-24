Кэтрин с принцем Уильямом прибыли на спортивное мероприятие в карете, вместе с ними также приехали принцесса Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Члены королевской семьи пришли на четвертый день гонки. К слову, обычно Роял Аскот длится пять дней и начинаются во вторник.

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Аутфит принцессы Уэльской

На ипподром Кейт Миддлтон пришла в ярко-красном платье от британского модельера Александра Макквина. Платье было длины меди и имело небольший v-образный вырез. Также Кэтрин выбрала красную шляпу от модиста Филиппа Триси, акцентом на головном уборе был роскошный цветок. Каблуки принцесса Уэльская тоже подобрала в тон платья и шляпи. Образ Кейт Миддлтон дополнила винтажным клатчем от Hermès Rio и золотыми серьгами от Sezane. На королевскую конную гонку принцесса подобрала легкий макияж и лаконичную прическу, волосы Кэтрин были собраны в пучок.

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