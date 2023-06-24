Кэтрин с принцем Уильямом прибыли на спортивное мероприятие в карете, вместе с ними также приехали принцесса Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Члены королевской семьи пришли на четвертый день гонки. К слову, обычно Роял Аскот длится пять дней и начинаются во вторник.
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Аутфит принцессы Уэльской
На ипподром Кейт Миддлтон пришла в ярко-красном платье от британского модельера Александра Макквина. Платье было длины меди и имело небольший v-образный вырез. Также Кэтрин выбрала красную шляпу от модиста Филиппа Триси, акцентом на головном уборе был роскошный цветок. Каблуки принцесса Уэльская тоже подобрала в тон платья и шляпи. Образ Кейт Миддлтон дополнила винтажным клатчем от Hermès Rio и золотыми серьгами от Sezane. На королевскую конную гонку принцесса подобрала легкий макияж и лаконичную прическу, волосы Кэтрин были собраны в пучок.
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Что нам известно о конной гонке Роял Аскот
Это традиционное британское спортивное мероприятие, которое каждый год проходит в городке Аскот.
Для того чтобы посетить событие следует соблюдать соответствующий дрескод: женщины обязательно должны одеть шляпку, головной убор должен быть нестандартным и роскошным. К тому же на конные гонки советуют выбирать юбки ниже колен и такой верх, который прикрывает плечи.
Важно, на каждый день гонки шляпки необходимо одевать разные.
Мужчины также должны подбирать наряды по дрескоду: классические черные или серые фраки со светлым жилетом на пуговицах, белую рубашку, серые брюки в тонкую полоску и высокие цилиндры по моде конца 19 века.