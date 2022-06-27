В необычном образе: Кейт Миддлтон встретилась с военными в наряде цвета хаки

Герцогиня Кембриджская показала архивные фото из встречи с военными. Тогда к западу она прибыла в аутфите цвета хаки.

Принц Уильям вместе с супругой в День вооруженных сил поздравили военных. Кембриджские герцоги опубликовали фото, сделанные в прошлом году на встрече с военными.

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Кейт Миддлтон встретилась с военными

На встрече с военными Кейт Миддлтон предстала в необычном образе. Она надела камуфляжную куртку, брюки цвета хаки и ботинки. Также герцогиня примеряла тёплый темно-зеленый свитер.

Кэтрин не дополняла образ аксессуарами, однако накрутила волосы локонами и распустила их. Образ завершил лаконичный макияж.

Герцоги Кембриджские подписали фотографии обращением к военным Великобритании.

Сегодня, в День вооруженных сил, Уильям и я хотели бы воздать должное храбрым мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, служащим во всех наших вооруженных силах, на море, на суше и в воздухе, здесь, в Великобритании и во всем мире,

– написали королевские особы.

"Благодарим всего, что вы и ваши семьи жертвуете ради нашей безопасности. В прошлом году для меня было честью провести время с армией Британии, чтобы увидеть, как они учат действующий персонал и новобранцев. Было прекрасно увидеть из первых рук множество важных и разнообразных ролей, которые военные играют изо дня в день, чтобы защитить нас".

Кейт Миддлтон на встрече с военными / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

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