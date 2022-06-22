В гардеробе Кэтрин есть много белой одежды. Чаще герцогиня выбирает этот цвет для торжеств или официальных рабочих выходов.
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Новый образ Кейт Миддлтон
Герцоги Кембриджские посетили Brixton House в Лондоне. Жена принца Уильяма предстала перед публикой в белоснежном блейзере от Alexander McQueen, который уже надевала на Ямайке во время недавнего тура по Карибскому морю. Также надела майку и узкие штаны. Соединила наряды с белыми туфлями-лодочками на каблуке.
Среди аксессуаров аутфит Кэтрин дополнила маленькая белая сумочка, любимое кольцо и массивные длинные серьги, необычные для герцогини.
Кейт Миддлтон в Brixton House: смотрите видео онлайн
В Brixton House Кейт и Уильям ознакомились с молодежной программой ELEVATE, направленной на воспитание следующего поколения британских творческих талантов. Также супруги побывали на семинаре по съемке и фотографии. Не секрет, что Кэтрин увлекается фотографированием, потому очень хотела сесть за телевизионную камеру. Она даже получила урок и ответы от учителя на все интересующие ее вопросы.
Предыдущие выходы герцогини Кембриджской
- Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом была в Аскоте на королевской конной гонке. На мероприятие Кейт приехала в белом платье с принтом в коричневый горох от Alessandra Rich. Среди аксессуаров на герцогини была шляпа-канотье с белыми цветами Sally Ann Provan и роскошные бриллиантовые серьги принцессы Дианы.
- Одним из летних рабочих мероприятий герцогини стал круглый стол с министрами правительства Королевского фонда раннего детства в Королевском институте в Лондоне. Тогда она надела трендовый нежно-розовый костюм от Alexander McQueen, белый топ и обула туфли-лодочки на каблуке.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к панихиде памяти 72 человек, пять лет назад трагически погибших во время разрушительного пожара в башне Гренфелл. Герцогиня предстала перед публикой в элегантном белом платье длины ниже колен, с лаконичным декольте и объемными короткими рукавами.