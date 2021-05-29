Кейт Миддлтон вакцинировалась, вернувшись из тура по Шотландии, где побывала вместе с мужем принцем Уильямом. О вакцинации она рассказала на официальной странице в инстаграме, за которой следят почти 13 миллионов пользователей сети.

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Кейт Миддлтон вакцинировалась против коронавируса

На официальном аккаунте герцогов Кембриджских появился пост, на котором видно, как Кейт Миддлтон получает дозу вакцины против COVID-19.

Жена принца Уильяма появилась перед камерой в светлых джинсах, белой футболке и защитной маске. Волосы она уложила ровно и забрала в сторону. На лице сделала привычный фирменный повседневный макияж. Довершила повседневный образ лаконичными серьгами.

Вчера я получила свою первую дозу вакцины против COVID-19 в лондонском Научном музее. Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении. Спасибо за все, что вы делаете,

– отметила Миддлтон.

Добавим, Кэтрин не сказала, какой именно вакциной получила прививку. Однако она на собственном примере показала важность этой процедуры и ее популяризации в обществе.

Среди членов королевской семьи Великобритании, кроме Кейт Миддтон и принца Уильяма, также уже вакцинировались Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камилла.