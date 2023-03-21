Стильный образ с жакетом: Кейт Миддлтон очаровала новым выходом
Источник:Ричард Палмер
Жена принца Уильяма посетила штаб-квартиру банка NatWest. Кейт Миддлтон для нового выхода выбрала дизайнерский жакет и черные брюки, что выглядело очень стильно.
Образ принцессы стоил довольно дорого. И если некоторые вещи Кейт одела во второй раз, то жакет – это новая покупка. Раньше она показала модный аутфит от бренда Erdem.
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Королевский корреспондент Ричард Палмер опубликовал фото с официального выхода принцессы Уэльской. Кейт выбрала жакет цвета слоновой кости с застежкой на одну пуговицу от британского бренда Alexander McQueen. Его особенность – лацканы, мягкие плечи и асимметричные вставки по бокам.
Жена принца Уильяма дополнила свой образ белой блузкой, черными брюками и туфлями такого же цвета на высоком каблуке.
Сколько стоит образ Кейт Миддлтон:
- жакет Alexander McQueen – 2190 долларов (более 80 875 тысяч гривен),
- черные замшевые туфли от Gianvito Rossi за 630 евро (25 тысяч гривен),
- серьги за 5000 фунтов от бренда Asprey (свыше 225 тысяч гривен).
Последние эффектные образы Кейт Миддлтон
- Принцесса Уэльская очаровала ярким образом на параде ко Дню святого Давида в Виндзоре. Она одела красное пальто от любимого бренда Alexander McQueen, из-под которого выглядывал черный наряд. Особой деталью стали черные кожаные перчатки с вырезами от Evica, уже более 17 лет назад.
- Ранее Кейт Миддлтон выбрала для нового выхода невероятно красивое белое пальто, под который надела белый гольф и юбку от Zara. Принц Уильям надел классический костюм с длинным темно-синим пальто.
- В феврале Кейт Миддлтон посетила дом престарелых, где пообщалась с женщинами и мужчинами, а также с работниками заведения. Она выбрала для визита темные брюки и блузку.
- На церемонию вручения кинонаград принцесса Уэльска повторила образ и выбрала белое платье длины макси от Alexander McQueen. Однако она добавила в белое платье оригинальную деталь – длинные черные оперные перчатки.
К слову, недавно Кейт Миддлтон посетила военных Ирландской гвардии, проводящих тренинги по разминированию для украинских бойцов. Она приехала туда недавно она предстала перед защитниками в камуфляже.