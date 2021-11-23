Кейт Миддлтон украсила обложку журнала: фото

Совсем скоро, 9 января герцогине Кембриджской исполнится 40 лет. Накануне важной даты она украсила обложку британского журнала OK! Magazine. Это произошло по случаю выхода специального коллекционного издания, посвященного дню рождения члена королевской семьи.

Кейт Миддлтон является одной из самых популярных особ королевской семьи Великобритании. К каждому ее выходу приковано особое внимание публики.

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Кейт Миддлтон на обложке журнала

Редакторы издания поделились, что выйдет специальное коллекционное издание, которое посвятят 40-летию Кейт Миддлтон: "Мы посмотрим на жизнь Кейт за последние четыре десятилетия перед ее знаменательным днем рождением".

На обложке видим фото герцогини Кембриджской с церемонии вручения премии Earthshot Prize. Тогда жена принца Уильяма была одета в платье от Alexander McQueen. Впервые в этом наряде она выходила в свет в 2011 году. Что касается аксессуаров, образ довершила роскошными серьгами в форме капель, вечерним макияжем и элегантной прической.



Герцогиня Кембриджский на обложке OK! Magazine UK / Фото из инстаграма журнала