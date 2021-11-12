11 ноября в Великобритании отмечают День памяти павших. В отличие от других членов королевской семьи, Кейт Миддлтон не выходила в свет и не участвовала в мероприятиях. Но взамен взяла интервью у ветерана Второй мировой войны.

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В беседе под названием "Разговор между поколениями" также приняла участие 10-летняя девочка, школьница-скаут Эмили Эдж.

"Для меня было настоящей честью провести время с полковником Блюмом и иметь возможность поблагодарить его за жертвы, которые он понес ради страны. В разговоре с ним я еще раз убедилась, как важно помнить и благодарить всех тех, кто боролся и погибал ради того, чтобы мы сейчас жили в мире", – поделилась впечатлениями от разговора герцогиня.

Кейт Миддлтон взяла интервью у ветерана Второй мировой войны: видео



Образ Кейт Миддлтон

Для важной встречи жена принца Уильяма выбрала сдержанный и лаконичный наряд. Она позировала в темно-изумрудном платье длины миди приталенного фасона.

Герцогиня Кембриджская соединила наряды с темными туфлями-лодочками в тон. Она дополнила образ не только брошью в виде красного мака, что является символом Дня памяти, но и серьгами-подвесками и кольцом.

Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице герцогиня сделала макияж, подчеркнув глаза нюдовыми тенями, а губы – розовой помадой.



Кейт Миддлтон с ветераном войны и школьницей-скаутом / Скриншот с видео

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