В воскресенье, 17 октября, в лондонском дворце Alexandra Palace состоялась церемония вручения премии Earthshot Prize Awards. Она прошла впервые, а ее почетными гостями стали герцоги Кембриджские.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям помогли основать такую ​​премию при помощи Королевского фонда. Все потому, что ее тематика – охрана окружающей среды, чему часто уделяют внимание супруги. На сцене герцогиня выступила с речью.

"Природа жизненно важна для всех нас. Преуспевающий природный мир регулирует наш климат, укрепляет наше физическое и психическое здоровье и помогает прокормить наши семьи. Мы слишком долго пренебрегали нашими просторами, и теперь сталкиваемся с рядом проблем. Если мы не будем действовать сейчас, мы навсегда дестабилизируем нашу планету и лишим наших детей будущего, которого они заслуживают", – подчеркнула Кэтрин.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Образ Кейт Миддлтон

Для очередного публичного появления герцогиня Кембриджская выбрала лавандовое платье длины макси от любимого бренда Alexander McQueen. Широкий блестящий пояс подчеркнул тонкую талию. Такой наряд жена принца Уильяма уже надевала 10 лет назад на одно из мероприятий в Лос-Анджелесе.

Выбор был сделан преднамеренно: организаторы просили гостей не покупать новую одежду, а поддержать разумное потребление.

Кейт Миддлтон дополнила образ изысканными серьгами-подвесками. Волосы она распустила и уложила локонами. Look завершал макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

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